Com Reinaldo de volta, Grêmio realiza treinamento técnico e tático em reapresentação

Nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio se reapresentou e realizou um treino técnico e tático. Recuperado de lesão, o lateral esquerdo Reinaldo foi liberado pelo departamento médico do Imortal e treinou normalmente com o restante do elenco.

O lateral sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e ruptura parcial do ligamento colateral-lateral do joelho direito na partida contra o Guarany-RS, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, no dia 02 de março. De volta, Reinaldo se torna uma importante opção para Renato Portaluppi no setor.

Depois de um trabalho de aquecimento, seguido por circuitos de exercícios físicos, o elenco foi dividido em quatro grupos para uma atividade com enfoque técnico, que envolveu movimentação e aceleração nos passes. Primeiramente, com apenas um toque na bola e depois dois.

REAPRESENTAÇÃO Na tarde de hoje, o nosso elenco retornou às atividades no CT Luiz Carvalho. Depois do aquecimento, os atletas realizaram um trabalho técnico com movimentação e aceleração nos passes.

Após isso, Renato Portaluppi comandou um coletivo tático com a presença de todos os jogadores gremistas e mais um grupo de atletas chamado das categorias sub-20 do Tricolor Gaúcho. A equipe de jovens contou com a presença de Matheus, Nathan, Athos, Viery, João Lima, Vini Ferraz, Zortea, Artur Júnior, Lian, Cheron, Karele, Camilo e Pedro Vitor.

Além disso, o Grêmio informou que Jhonata Robert terá que realizar uma nova cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento é uma mastectomia parcial do menisco medial, ou seja, a retirada da parte lesada do menisco. O Imortal também atualizou a situação do zagueiro Gustavo Martins. Após exames, o defensor teve uma lesão muscular de grau "la" no bíceps femoral.

Com o cancelamento da partida do próximo domingo, contra o Criciúma, o foco das próximas atividades passou a ser o duelo diante do Huachipato, do Chile, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio CAP. O confronto é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Por isso, o treino marcado para a manhã desta sexta-feira foi cancelado. O grupo volta a treinar, portanto, neste sábado, às 10h.