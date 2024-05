Zubeldía fala sobre ter poupado titulares e elogia atuação do 'time B': "Não é fácil"

O técnico Luis Zubeldía saiu satisfeito não só com o resultado, mas também com a atuação do São Paulo nesta quinta-feira após a vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O treinador argentino resolveu poupar os principais jogadores do elenco no duelo desta quinta. Calleri, Luciano, Arboleda, Rafael, Alisson, James Rodríguez, Igor Vinícius, entre outros, sequer viajaram para o Pará, permanecendo na capital paulista para descansarem e se prepararem para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Tricolor foi a campo contra o Águia de Marabá com uma formação alternativa, que não possui entrosamento, mas contornou todas as dificuldades para assegurar o bom resultado fora de casa.

"A Copa do Brasil, a Copa Argentina, a Copa do Rei, a Copa da Itália, a Copa da Alemanha, a copa dos países são muito difíceis. São 180 minutos em alguns países, como aqui, em outros é jogo único. Nós, mais que o rival, sabemos que é um torneio muito difícil, mas creio, com todo o respeito ao rival, que fizemos um bom jogo, tivemos o protagonismo em todo momento, tivemos o controle em todo momento, muitas situações de gol, apesar de que necessitamos seguir melhorando. Não é fácil jogar com jogadores que são bons, mas que não vêm jogando juntos muitos jogos", comentou Zubeldía.

Nesta quinta-feira, Luiz Gustavo, recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita, voltou a atuar após quase três meses. Rodrigo Nestor, por sua vez, foi titular pela primeira vez após se recuperar de uma cirurgia no joelho esquerdo.

"Cada jogador é um mundo à parte, tem sua preparação individual. Hoje, por exemplo, Nestor chegava de uma maneira para o jogo, Galoppo de outra maneira, Luiz Gustavo fazia muito tempo que não jogava, Diego jogou há pouco tempo, Jandrei muito tempo que não pegava no gol, Juan muito tempo que não fazia gols. Cada um é um mundo à parte. Tinha que juntá-los, trabalhar o time, porque, no final, jogou São Paulo, perdeu São Paulo ou ganhou São Paulo, não importa quem jogou. Era importante que o time jogasse bem. Mas, como treinador, sou consciente de que todos os jogadores necessitavam de um tratamento individualizado, porque a preparação de cada um é diferente. Creio que o resultado é muito importante por isso. Restam 90 minutos para fechar a série", prosseguiu.

Apesar da vitória confortável, que permite ao São Paulo até mesmo perder por um gol de diferença no jogo de volta, no dia 22 de maio, no Morumbis, Luis Zubeldía garantiu que há muitos aspectos do jogo que podem ser aprimorados já visando desafios maiores na temporada.

"Creio que nosso time, como São Paulo, é jogo a jogo. Agora já terminou o jogo, tenho que pensar no jogo seguinte, meus jogadores também. Estou contente, porque fazia muitos anos que não vínhamos aqui nessa cidade. Ganhamos, ganhamos bem. Há coisas para melhorar, mesmo se tivéssemos ganhado por 5 ou 6 a 1. Creio que é um resultado justo e somos obrigados a seguir melhorando. Futebol depende de confiança, do emocional. Mas, para estar com confiança, emocionalmente bem, é muito importante a ideia de jogo. Por isso seguiremos trabalhando sobre a ideia de jogo para que os jogadores respondam cada vez melhor", concluiu Zubeldía.

O São Paulo volta a entrar em campo já no próximo domingo, contra o Vitória, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Será o segundo dos três jogos consecutivos do Tricolor fora de casa na temporada.