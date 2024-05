Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em "time B" para estreia na Copa do Brasil

A escalação do São Paulo tem muitas mudanças para enfrentar o Águia de Marabá nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Luis Zubeldía resolveu preservar seus principais jogadores, dando oportunidade aos atletas que não vêm sendo muito utilizados e relacionando, inclusive, muitos jovens vindos da base.

James Rodríguez, Calleri, Luciano, Arboleda e Alisson sequer viajaram para Belém com o restante da delegação. Com a alta incidência de lesões nesta altura da temporada, o São Paulo preferiu descansar seus principais nomes para evitar o risco de perder mais um de seus protagonistas para os próximos compromissos.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Águia de Marabá tem Jandrei; Moreira, Diego Costa, Ferraresi e Patryck; Luiz Gustavo, Galoppo e Nestor; Erick, Michel Araújo e Juan.

A partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá, acontece no dia 22 de maio, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Por sua participação neste estágio no torneio, as duas equipes recebem R$ 2,2 milhões da CBF. Quem avançar para as oitavas de final embolsará outros R$ 3,4 milhões em premiação.

O São Paulo volta a atuar em Belém após 12 anos. A última vez que jogou na capital paraense foi em março de 2012, também pela Copa do Brasil, contra o Independente-PA. Na ocasião, o Tricolor venceu por 1 a 0, graças ao gol de Cícero.

O Mangueirão, aliás, não é um estádio em que o São Paulo costuma se dar bem. O Tricolor já atuou por lá 11 vezes, somando três vitórias, quatro empates e quatro derrotas - aproveitamento de 39,3%.