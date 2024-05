Rony "cobra" Estêvão por lance e comemora vitória do Palmeiras na Copa do Brasil: "Todos de parabéns"

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, com gols de Rony e Estêvão, no Allianz Parque. Com isso, o Verdão tem vantagem para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Autor do primeiro gol, Rony cobrou a Cria da Academia em um lance que quase saiu seu segundo tento, mas celebrou o resultado e o gol do companheiro.

"Lance rápido, na hora tinha que chapar no lado, ele estava nesse exato momento. Tivemos outra oportunidade de fazer e ele acabou fazendo. Está todo mundo de parabéns, todo mundo feliz. Jogo difícil, a equipe deles só saia no contra-ataque se fechou todinha. Nossa equipe soube trabalhar e saímos com o resultado positivo", disse em entrevista ao Premiere.

Com o gol marcado nesta quinta-feira, Rony encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar. A última vez que ele havia marcado foi justamente contra o time de Ribeirão Preto, quando o Verdão venceu por 1 a 0, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Palmeiras e Botafogo-SP voltam a se enfrentar no dia 23 de maio, dessa vez no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A bola rola às 19 horas (de Brasília). Antes, porém, o time de Abel Ferreira duela com o Cuiabá, pelo Brasileirão, no domingo, na Arena Pantanal.