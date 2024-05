Luiz Gustavo marca gol em 1º jogo pós-lesão e diz: "Vivo todo dia como se fosse o último"

Luiz Gustavo voltou a jogar nesta quinta-feira após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. O volante do São Paulo retornou ao time em grande estilo, como titular contra o Águia de Marabá e marcando o gol que selou a vitória por 3 a 1 em Belém, no Pará, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o veterano comemorou a noite especial.

"A gente está aqui para ajudar o time, que é o principal. Sem dúvida fiquei um período aí fora por uma lesão, momento de gratidão por poder voltar depois de uma lesão complicada, ruptura do tendão de Aquiles. Só tenho a agradecer ao pessoal do São Paulo, pessoal da fisioterapia, aos doutores, fisioterapeutas, ao Dr. Márcio, que me ajudou, dando oportunidade de eu continuar jogando. Sou muito grato por tudo. Como disse, o gol é consequência. Agora é se preparar para os próximos desafios, porque temos muito a fazer nessa temporada", disse Luiz Gustavo ao Prime Video.

Aos 36 anos, Luiz Gustavo não atuava desde o dia 17 de fevereiro, quando participou do empate com o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista. De lá para cá foram quase três meses afastado dos gramados, período que trouxe muitas dúvidas ao experiente volante.

"Eu estou numa fase da minha carreira que todo dia vivo como se fosse o último. Não sei o dia de amanhã, tento aproveitar todos os dias no clube, nos treinos, nos jogos. Uma lesão nos causa um pouco de dúvida se vamos conseguir voltar ao nosso melhor nível. Sou um cara que sempre me cobrei, sempre trabalhei muito, e é isso que estou procurando fazer para ajudar o São Paulo da melhor maneira possível", prosseguiu.

Sem Pablo Maia, que passou por cirurgia nesta semana para corrigir a lesão em um tendão da coxa esquerda, Luiz Gustavo figura como principal opção para o técnico Luis Zubeldía no meio-campo do São Paulo. O paraguaio Bobadilla, titular contra o Palmeiras, na última segunda-feira, também briga pela posição.

"A gente tem que se acostumar a ganhar. Independentemente do adversário ou de onde é [o jogo]. Era uma oportunidade para todos nós, muitos vinham de um longo período sem jogar, outros voltando de lesão. Tentamos aproveitar o máximo possível. Agora é se preparar para os próximos jogos, recuperar e continuar evoluindo com as novas ideias do treinador", concluiu Luiz Gustavo.