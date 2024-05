Vini Jr é principal concorrente de Mbappé à Bola de Ouro, diz André Henning

O narrador André Henning afirmou, em participação no Fim de Papo, hoje (2), que Mbappé é o favorito à Bola de Ouro na temporada, tendo Vini Jr como principal concorrente.

Na opinião de André Henning, Vini Jr já deveria estar sendo considerado entre os favoritos há, pelo menos, dois anos.

O Vini Jr já deveria ter estado 'na conversa' [entre os melhores do mundo]. Na temporada passada e na outra até, já deveria. E chega um momento nos últimos prêmios, que é inexplicável. Ele ficou fora do top-10.

A reta final de Champions fala muito. Assim, acho que o Bellingham vai ficar para trás, a não ser que faça dois jogos finais excelentes. ele fez uam primeira parte de temporada muito boa. Depois, se machucou e ficou um tempo sem jogar. Acho que ficou para trás. O Mbappé precisa mostrar. Se ele for o cara do time e levar o PSG para a final, ele continua favorito. Mas o principal nome para bater o Mbappé tem que ser o do Vini Jr. E se ele fizer gol de título - que já fez, aí, ele é favorito. Pelo menos, deveria ser.

André Henning

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra