Corinthians revela novas camisas com foco no combate ao racismo; veja

O Corinthians revelou na noite desta quinta (2) as duas novas camisas para a temporada de 2024, reforçando a bandeira da luta contra o racismo.

O que aconteceu

A camisa principal é majoritariamente branca e tem degradês para o preto nas mangas e na barra. O design diferente é a principal novidade.

Já a segunda é inteira preta, inclusive no escudo, estilo blecaute. A parte interior da gola traz um emblema de uma mão pintada em preto em branco com o escrito: "Tamo junto e misturado".

O clube vai estrear o uniforme nº 2 já no próximo jogo, contra o Fortaleza, no sábado (4), na Neo Química Arena.

As camisas estarão à venda a partir desta sexta-feira (3). Os preços não foram divulgados.

A divulgação dos mantos foi feita em evento no Parque São Jorge com temática antirracista: "Nossa história é uma página em preto". Toda a diretoria e ídolos como Zé Maria e Wladimir estiveram presentes, além de jogadoras do time feminino. Os jogadores da equipe masculina não compareceram por causa da logística da viagem de volta de Natal.

O clube também terá ações antirracistas. Em parceria com Nike, Observatório da Discriminação Racial do Futebol e CIEE (Centro de Integração Empresa e Escola), o Alvinegro paulista terá sessões de letramento racial para funcionários e todo o elenco profissional e de base, além de que lançará um edital no dia 15 de maio para contemplar 20 jovens negros com bolsas integrais durante quatro anos de graduação em um curso de administração.

Camisa linda, maravilhosa. Fazer parte desse evento, somos contra tudo o que vem acontecendo. O Corinthians, sempre engajado em tudo quanto é tipo de ação. Espero que isso dê um segmento maior ainda para que a gente possa estar sempre realizando isso. [Camisa favorita] Já estou com ela, uma preta. Augusto Melo, à Corinthians TV