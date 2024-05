Com brasileiro como vilão, Aston Villa perde para Olympiacos pela ida da semifinal da Conference League

Nesta quinta-feira, o Aston Villa recebeu o Olympiacos e perdeu pelo placar de 4 a 2. O confronto, disputado no Villa Park, foi válido pela ida da semifinal da Conference League. Os ingleses saíram atrás por 2 a 0 e conseguiram empatar, contudo, sofreram mais dois gols. O brasileiro Douglas Luiz, no final da partida, perdeu um pênalti e desperdiçou a chance de diminuir a desvantagem.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskáki, na Grécia. Quem avançar à final, enfrenta o vencedor do duelo entre Fiorentina e Club Brugge. Os italianos saíram na frente na partida de ida, após vencerem por 3 a 2.

Neste domingo, domingo, às 10h, o Aston Villa volta suas atenções para o Campeonato Inglês. A equipe enfrenta o Brighton, pela 26ª rodada da competição nacional, no The American Express Community Stadium. Já o Olympiacos joga novamente apenas no duelo de volta da semifinal da Conference League.

Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Aston Villa balançou as redes com Leon Bailey. Porém, uma falta foi identificada no lance e o gol foi anulado.

O Olympiacos inaugurou o marcador aos 16 minutos da primeira etapa. Chiquinho, com um belo passe de letra, encontrou Ayoubi El Kaabi invadindo a área. O atacante marroquino, sem marcação, finalizou forte e balançou as redes.

O segundo do Olympiacos saiu aos 29 minutos, ainda no primeiro tempo do jogo, novamente dos pés de El Kaabi. Desta vez, o atacante superou o goleiro após receber belo lançamento de Daniel Podence, que o encontrou entre os zagueiros.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, o Aston Villa diminuiu. Watkins recebeu passe em profundidade de Diaby e bateu cruzado, vencendo o arqueiro Tzolakis.

Na segunda etapa, os mandantes conseguiram igualar o placar, com Diaby, aos 7 minutos. Leon Bailey enxergou o atacante na grande área e passou para o jogador, que, quase sem ângulo, conseguiu finalizar e estufar as redes do time grego.

O Olympiacos retomou a vantagem pouco depois, aos 11. O brasileiro Douglas Luiz cometeu pênalti e El Kaabi assumiu a cobrança. O atacante, que já tinha cravado dois gols na partida, deixou seu terceiro tento.

Aos 22 minutos, a equipe da Grécia marcou novamente. Santiago Hezze recebeu de Daniel Podence e arriscou de fora da área. A bola desviou no caminho e matou Olsen, goleiro do time inglês.

O Aston Villa perdeu chance de diminuir a desvantagem aos 39 minutos, após ter um pênalti a seu favor. Douglas Luiz, em uma noite pouco inspirada, desperdiçou a cobrança, mandando para fora.

Com gol no fim, Fiorentina ganha do Club Brugge na Itália

Pela outra partida de ida da semifinal, disputada no Estádio Artemio Franchi, a Fiorentina saiu em vantagem ao vencer por 3 a 2 o Club Brugge, da Bélgica. Sottil inaugurou o marcador para os mandantes aos 5 minutos da primeira etapa. Hans Vanaken, de pênalti, aos 17, empatou para os belgas. Porém, aos 37 minutos, Belotti cravou o segundo dos italianos.

No segundo tempo, Onyedika, do Brugge, recebeu segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. Contudo, mesmo com um a menos, a equipe alcançou o empate, aos 18 minutos, com Igor Thiago. Aos 46, Nzola estufou as redes do Brugge e deixou a Fiorentina em vantagem para a partida de volta.