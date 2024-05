Juan brilha, São Paulo vence Águia de Marabá com "time B" e se aproxima das oitavas da Copa do Brasil

O Tricolor volta a entrar em campo pelo torneio no dia 22 de maio, às 21h (de Brasília), contra o Águia de Marabá, no Morumbis. O São Paulo pode ser dar ao luxo de perder por um gol de diferença que, ainda assim, avançará de fase. Antes disso, Luis Zubeldía e seus comandados terão compromissos contra Vitória (fora), Cobresal (fora), Fluminense (casa) e Barcelona de Guayaquil (casa), pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores.

O São Paulo entrou em campo nesta quinta-feira com um time completamente alternativo. Os principais nomes do elenco, Calleri, Arboleda, Alisson, Luciano e James Rodríguez, sequer viajaram para Belém, o que não impediu o técnico Luis Zubeldía de somar sua segunda vitória no comando da equipe e sair na frente pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O São Paulo venceu o Águia de Marabá nesta quinta-feira, por 3 a 1, no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil . Wender abriu o placar para os donos da casa. Juan, artilheiro da noite com dois gols, e Luiz Gustavo asseguraram a virada para o Tricolor.

São Paulo domina o 1ºT

O São Paulo dominou o jogo no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos o Tricolor teve sua primeira chance para abrir o placar com Michel Araújo, que saiu cara a cara com o goleiro após passe em profundidade de Ferraresi, mas, ao armar o chute, viu a defesa adversária afastar o perigo. Na sequência, Galoppo recebeu pela direita, deu um drible da vaca no marcador e cruzou para a área, mas a zaga do Águia de Marabá desviou, vendo a bola passar em frente ao gol sem ninguém conseguir completar para o fundo das redes.

Juan desperdiça chance inacreditável

Um pouco depois, aos 18, foi a vez de Luiz Gustavo ficar com a sobra na entrada da área e finalizar no cantinho, acertando a trave. No rebote, Juan, sem goleiro, completou no cantinho, mas também acertou a trave, desperdiçando uma chance inacreditável. O árbitro marcou impedimento do atacante são-paulino, mas, se o VAR entrasse em caso em caso de gol, provavelmente ele seria validado, já que ele não parecia em posição irregular.

Expulsão e redenção de Juan

A situação do Águia de Marabá ficou ainda pior aos 27, quando Wander atingiu o rosto de Patryck com o pé em disputa pela bola e recebeu cartão amarelo. Mas, após revisão do VAR, o árbitro decidiu expulsar o jogador do time paraense.

Curiosamente, foi com um a menos em campo que o Águia de Marabá conseguiu abrir o placar. Após cobrança de falta pela direita, a defesa do São Paulo rebateu e Wender ficou com o rebote para bater de primeira, marcando um golaço.

Só que no minuto seguinte o Tricolor chegou ao empate. Galoppo apareceu pela linha de fundo e cruzou na medida para Juan cabecear para o fundo das redes, empatando o jogo no Mangueirão. Quatro minutos depois o atacante marcou o segundo, também de cabeça, desta vez após cruzamento de Erick, virando o jogo para o São Paulo.

São Paulo amplia vantagem no 2ºT

No segundo tempo, Erick fez linda jogada individual dentro da área aos seis minutos e bateu colocado, buscando o ângulo e exigindo grande defesa de Axel. No rebote, Michel Araújo completou de primeira, mas o goleiro do Águia de Marabá, mesmo caído no chão, conseguiu fazer outra boa intervenção para evitar o terceiro gol do São Paulo. Na sequência, Michel Araújo continuou lutando pela bola e acabou sendo derrubado por Betão dentro da área. O árbitro não marcou nada, mas o VAR recomendou a revisão do lance. Após analisar a jogada com o auxílio do vídeo, Arthur Gomes Rabelo manteve sua decisão de campo.

Aos 17, porém, não teve jeito. Após jogada ensaiada de escanteio, Moreira recebeu pela linha de fundo e cruzou para trás. Luiz Gustavo ficou com a sobra depois do bate-rebate na defesa do Águia de Marabá e soltou o pé, vendo a bola carimbar o travessão antes de morrer no fundo das redes, ampliando para o Tricolor.

Antes do apito final o técnico Luis Zubeldía ainda deu alguns minutos para o jovem William Gomes, tido como uma das grandes promessas vindas das categorias de base e que até levou perigo à meta rival, mas o São Paulo não conseguiu ampliar ainda mais a boa vantagem construída ao longo do jogo, se conformando com o triunfo por 2 a 1 e voltando para casa mais próximo da classificação às oitavas de final.