São Paulo sai atrás, mas reservas mostram força para virar sobre o Águia

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo venceu o Águia de Marabá por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (2), no estádio Mangueirão, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Os gols do São Paulo foi marcados por Juan, duas vezes, e Luiz Gustavo. Wender marcou o tento do Águia. Os paraenses saíram na frente, mas o São Paulo virou ainda no primeiro tempo.

O Tricolor ficou com um jogador a mais aos 30 minutos do primeiro tempo. Wander foi expulso após acertar o rosto de Patryck; a expulsão foi recomendada pelo VAR.

Herói do jogo, Juan havia perdido um gol inacreditável antes de marcar duas vezes. O atacante pegou rebote de chute na trave de Luiz Gustavo e, sem goleiro, acertou o outro poste em lance anulado por impedimento.

Com o resultado, o São Paulo joga por um empate na partida de volta no MorumBIS. Não há gol qualificado fora de casa na competição.

O Tricolor volta a campo neste domingo (5), às 16h, quando visita o Vitória no estádio do Barradão.

Mistão canhoto entrega qualidade

O técnico Luís Zubeldía poupou titulares e acabou por, curiosamente, escalar cinco canhotos entre os dez jogadores de linha: Patryck, Luiz Gustavo, Nestor, Michel Araujo e Erick. E foi na aproximação e trocas de passes entre eles que o Tricolor ganhou o jogo.

Montado em um 4-1-4-1, o São Paulo começou com Luiz Gustavo à frente da defesa, deixando Nestor e Galoppo mais à frente para se aproximarem de Michel Araujo e Erick, respectivamente, pelas pontas. O Tricolor encontrou um Águia fechado no 5-4-1, mas acabou beneficiado por uma expulsão ainda cedo no jogo para encontrar espaços.

O gol do Águia saiu em um chute bonito de fora da área após corte parcial da defesa, mas o Tricolor empatou no lance seguinte com Juan de cabeça após triangulação de Galoppo e Erick.

No segundo gol, uma jogada carimbada pelas pernas canhotas. Patryck e Nestor fizeram jogada pela esquerda, mas o cruzamento rasteiro passou por Juan. Erick recolheu do outro lado, voltou o lance para Luiz Gustavo, que deixou para Michel Araujo, que rodou o campo e acionou novamente Erick. O atacante cruzou pelo alto e Juan ganhou mais uma de cabeça para virar.

Na segunda etapa, finalmente um pé esquerdo encontrou o caminho do gol. Foi com Luiz Gustavo, na entrada da área, após cruzamento de Moreira, que foi lançado em profundidade pela perna esquerda de Nestor.

Lances importantes

Quase! O Águia saiu jogando errado, Erick ficou com a bola e acionou Galoppo. O argentino aplicou uma meia-lua no marcador invadindo a área, chegou perto da linha de fundo e bateu cruzado. A bola desviou na marcação e subiu, mas Juan não alcançou e ela passou por toda a extensão do gol.

Inacreditável! Em cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área e Luiz Gustavo chutou em direção ao gol carimbando a trave. No rebote, ela se ofereceu para Juan, que, sem goleiro, acertou a outra trave. O lance foi anulado por impedimento, mas a posição era duvidosa.

1 x 0. O Águia levantou falta na área, a zaga do São Paulo afastou parcialmente e a bola sobrou na entrada da área pingando. Wender chegou batendo e acertou um belo chute cruzado para vencer Jandrei.

1 x 1. No lance seguinte, o São Paulo deu a saída, Diego Costa tocou para Erick na direita, ele viu a ultrapassagem de Galoppo, que chegou ao fundo e cruzou para o meio da área. Juan subiu mais que a defesa e cabeceou para empatar o jogo.

1 x 2. Mais um dele! O São Paulo trocou passes rondando a área do Águia até a bola chegar em Erick. Ele cruzou de direita e Juan ganhou novamente da marcação e cabeceou para o gol.

Axel! Erick recebeu dentro da área, entortou a marcação, levou para a perna esquerda e bateu para ótima defesa de Axel. No rebote, Michel Araujo tentou completar de canhota para as redes, mas também parou na defesa de Axel.

1 x 3. O São Paulo cobrou escanteio curto. Moreira tabelou pela direita com Nestor e chegou com liberdade na linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro para trás, a bola ficou pipocando e se ofereceu para Luiz Gustavo na entrada da área. Ele chutou forte, David ainda tentou evitar em cima da linha, mas a bola tocou no travessão e foi para o fundo das redes.

Axel! William Gomes recebeu pela direita já nos acréscimos, partiu para cima da defesa, aplicou uma caneta na marcação e bateu rasteiro para boa defesa do goleiro do Águia. No lance seguinte, novamente William Gomes bateu da entrada da área e Axel jogou para escanteio.

Ficha Técnica

Águia de Marabá 1 x 3 São Paulo

Copa do Brasil - 3ª fase

Data: 2/5/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Arthur Gomes Rabela (ES)

Assistentes: Guthiere Javarini Rodrigues (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Amarelos: Caique Baiano, Betão e Braga; Nestor, Bobadilla, Zubeldía e Galoppo

Vermelho: Wander

Gols: Wender (34'1ºT); Juan (36'/1ºT e 40'/1ºT); Luiz Gustavo (17/2ºT)

Águia: Axel; Bruno Limão, Caique Baiano, Betão, David Cruz (João Pabllo) e Wender; Dindê (Alan Maia), Patrick Maranhão (Mariano) e Hitalo (Daelson); Wander e Braga. Técnico: Mathaus Sodré

São Paulo: Jandrei; Moreira, Ferraresi, Diego Costa (Sabino) e Patryck; Luiz Gustavo (Bobadilla), Nestor (Rodriguinho) e Galoppo; Erick (William Gomes), Michel Araujo (Ferreira) e Juan. Técnico: Luis Zubeldía