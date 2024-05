Luiz Henrique avalia vitória do Botafogo pela Copa do Brasil: "Voltamos melhor no segundo tempo"

O Botafogo venceu o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Nilton Santos, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado faz os alvinegros atuarem pelo empate na volta, no dia 21 de maio, no Barradão. O atacante Luiz Henrique admitiu que a equipe foi melhor no segundo tempo em comparação a etapa inicial.

"No primeiro tempo não fomos tão efetivos. No segundo tempo, conversamos com o Mister e voltamos melhor", disse.

O jogador revelou que Artur Jorge parabenizou a equipe pelo resultado, mas não deixou de orientar a equipe no que deve melhorar.

"Ele nos deu os parabéns pela vitória, que foi muito importante. Mas ele também disse para termos mais fome quando tivermos na frente", declarou Luiz Henrique.

Agora, o Botafogo vira a chave e volta a focar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe carioca recebe o Bahia, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).