Debaixo de chuva, Internacional segue preparação para duelo pela Sul-Americana

Mesmo com as fortes chuvas que têm assolado o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias, o elenco do Internacional treinou normalmente nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, e deu continuidade à preparação para o duelo contra o Real Tomayapo-BOL, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam na próxima terça, às 21h (de Brasília), na Bolívia.

Inicialmente, o próximo compromisso do Inter seria contra o Cruzeiro, marcado para este sábado, pelo Brasileirão. No entanto, o jogo, que aconteceria em Belo Horizonte, foi adiado pela CBF em virtude das chuvas no Rio Grande do Sul.

Antes, o Colorado também viu o confronto contra o Juventude ser adiado pela entidade. A partida, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira.

Sendo assim, o Internacional ficará sem jogar por nove dias. A última vez que a equipe entrou em campo foi neste domingo, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

A comissão do técnico Eduardo Coudet passou aos jogadores trabalhos técnicos e táticos. O elenco deve voltar aos treinos nesta sexta-feira.

O Internacional ocupa a segunda posição do Grupo C da Sul-Americana com cinco pontos. O Colorado busca conquistar a segunda vitória no torneio para melhorar sua situação na chave.