Arnaldo: Corinthians pode ter goleiro de Copas, Cássio não pode ser reserva

O comentarista Arnaldo Ribeiro opinou que o Corinthians deveria adotar um goleiro de copas para dar mais oportunidades para Carlos Miguel durante o Fim de Papo, hoje (2).

O jornalista afirmou que seria injusto simplesmente colocar Cássio no banco de reservas. Arnaldo avaliou que o ídolo corintiano ainda não vive um momento técnico ruim o suficiente para justificar a saída do time titular.

Não temos essa cultura, mas uma boa possibilidade para o Corinthians seria adotar o goleiro de Copas. O Cássio não merece, pela questão técnica, ser barrado em definitivo e ficar lustrando troféu. O que aconteceu com ele foi uma sacanagem. O time não jogava absolutamente nada - e ainda não joga. Ele tomava gol e foi visto como culpado. Isso não significa que o Carlos Miguel não seja um goleiro muito promissor. Então, reveza.

Arnaldo Ribeiro

Milly: 'Cássio tem que sair aos poucos, não pode ser culpado por uma fase horrorosa'

Deveria ter um planejamento da diretoria. Mesmo quando diziam que o Cássio estava fechando o gol, eu dizia que ele só estava tomando golaço, que estava caindo de rendimento. E o Carlos Miguel é um monstro. Tem que ter um planejamento. Faz uma transição [para a saída do Cássio]. No cinema, isso chama 'fade-out', quando a imagem vai morrendo aos poucos. É um grande ídolo. [...] Tem que sair aos poucos. Não dá para ele ser o responsável por uma fase horrorosa.

Milly Lacombe

