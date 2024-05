Brasileirão Feminino: Santos sofre gol no fim, perde para Fluminense e se complica

O Santos perdeu para o Fluminense nesta quinta-feira, por 1 a 0, no Estádio Ulrico Mursa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Mileninha, no final do jogo, marcou o gol da vitória carioca.

Com a derrota, as Sereias da Vila se complicam na competição. A equipe caiu para a na 12ª colocação com sete pontos e seguem sofrendo no torneio.

O Fluminense, que também não atravessa bom momento na temporada, ultrapassou o Santos na tabela. O time carioca ocupa agora a 11ª posição com oito pontos somados.

Ambas as equipes voltam a campo pelo Brasileiro feminino na próxima terça-feira. O Santos encara o Grêmio, enquanto o Fluminense enfrenta o Avaí/Kindermann.

Deu @FluminenseFCFem no último jogo da rodada! Foi na emoção, no finalzinho! Mileninha marcou o gol do Tricolor! pic.twitter.com/dftQlKTmGa ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 3, 2024

O jogo foi bem morno no primeiro tempo, com poucas chances de gol para ambos os lados. O Santos teve uma leve superioridade, mas nada que assustou a defesa do Fluminense.

No segundo tempo, o baixo ritmo da etapa inicial diminuiu ainda mais. Os times foram insuficientes no ataque e estavam se contentando com o empate, até que, aos 45 minutos, o Fluminense abriu o placar. Após cobrança de falta, a bola sobrou limpa na área para Mileninha, que bateu de primeira para dar a vitória à equipe carioca.