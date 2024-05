CRB marca no fim e vence Ceará em casa pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o Ceará perdeu de 1 a 0 para o CRB, por partida válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol dos mandantes foi cravado no final da partida, por João Neto.

Agora, para decidir o classificado, Ceará e CRB voltam a se encarar no dia 23 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. A equipe de Maceió, portanto, defende vantagem mínima. Quem avançar às oitavas de final, conhecerá seu próximo adversário por meio de sorteio.

JOÃO NETO NO FINALZINHOO ???????? ?? João Neto (35) CRB 1×0 Ceará ? CRB ??????? (@CRBoficial) May 3, 2024

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se encontram na próxima rodada. Na próxima segunda-feira, na Arena Castelão, às 19h, Ceará e CRB duelam pela terceira rodada do torneio nacional.

O gol do CRB foi marcado aos 45 minutos da etapa complementar. Após cruzamento fechado, Jorginho subiu mais alto que a defesa do Ceará e cabeceou firme, para a defesa de Richard. No rebote, João Neto não perdeu a chance e, já no chão, empurrou a bola para o fundo das redes.