Após empate com o Fortaleza, Vasco treina com foco no duelo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco se reapresentou após empatar sem gols com o Fortaleza, na quarta, no Castelão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O elenco treinou pela primeira vez com foco no jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, na Ligga Arena.

O Vasco conseguiu segurar o Fortaleza nos primeiros 90 minutos do confronto. As equipes voltam a se encontrar pela Copa do Brasil no dia 21 de maio, em São Januário.

A equipe treinou ainda sob o comando do interino Rafael Paiva. Após ouvir o "não" de Fábio Carille, o Vasco segue correndo atrás de um novo comandante para o restante da temporada.

Contra o Athletico-PR, o Vasco busca voltar a vencer após quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas e um empate.

O elenco deve ter mais duas sessões de treino, na sexta-feira e no sábado, antes de embarcar para Curitiba.