Botafogo ganha do Vitória pela Copa do Brasil e alcança quinto triunfo consecutivo

O Botafogo saiu na frente no confronto contra o Vitória, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os Alvinegros fizeram 1 a 0, nesta quinta-feira, no Nilton Santos, com gol cravado no segundo tempo, de Eduardo. Agora, o clube carioca chega ao seu quinto triunfo consecutivo na temporada.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, no Barracão. O Botafogo vai a campo com a vantagem do empate para avançar na competição.

DEU FOGO! ??? Torcida joga junto no Nilton Santos, Eduardo marca e Botafogo sai na frente do Vitória por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. VAMOS! ?? #UmaJornadaAlvinegra Domingo tem Fogão em casa mais uma vez! Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar! pic.twitter.com/ZOlzLiKmQ1 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 2, 2024

O jogo

O Botafogo tentou esboçar uma pressão nos primeiros minutos, mas abusou dos erros de passe. O Vitória, aos poucos, conseguiu equilibrar as ações para avançar ao ataque.

Os visitantes chegavam com qualidade ao ataque, mas pecavam nas finalizações. Já os donos da casa seguiam com muitos problemas no setor ofensivo.

Nos minutos finais, o Vitória cresceu de produção e quase marcou após blitz na área. O Botafogo conseguiu se segurar para manter a igualdade até o intervalo.

No segundo tempo, os baianos mantiveram a postura e criaram boas chances, mas continuaram pecando nas finalizações. Já o Botafogo assustou aos seis minutos, quando Cuiabano surpreendeu ao arriscar de muito longe e obrigou Lucas Arcanjo a mandar para escanteio.

Em seguida, o Vitória desperdiçou grande chance de abrir o placar. Após contra-ataque, Matheusinho tocou para Alerrandro na área. Só que o atacante escorregou sozinho e viu a bola passar. O susto fez o Botafogo melhorar. Primeiro, Jeffinho chutou para boa defesa de Lucas Arcanjo. Depois, aos 19 minutos, após boa troca de passes, Eduardo recebeu passe na área e mandou para a rede.

O gol animou os alvinegros, que chegaram a balançar a rede novamente, com Junior Santos. Sö que o lance foi anulado por impedimento do atacante. Depois, Cuiabano surpreendeu ao aparecer na área e cabecear para grande defesa de Lucas Arcanjo.

Na parte final, o jogo ficou aberto. O Vitória continuou buscando o ataque, mas caiu em desempenho. O Botafogo ainda marcou mais um gol, com Savarino, mas novamente o lance foi anulado por impedimento. Mesmo assim, os cariocas saíram de campo com o resultado positivo do Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1 X 0 VITÓRIA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 2 de maio de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Gregore e Danio Barbosa (Botafogo)

GOL



BOTAFOGO: Eduardo, aos 19min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Patrick de Paula (Danilo Barbosa), Diego Hernández (Romero) e Eduardo (Savarino); Luiz Henrique (Junior Santos) e Jeffinho



Técnico: Artur Jorge

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Willean Lepo (Osvaldo), Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu, Jean Mota (Janderson) e Matheusinho (Léo Naldi); Alerrandro (Luiz Adriano)



Técnico: Léo Condé