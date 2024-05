São Paulo anuncia Márcio Araújo, ex-auxiliar de Diniz, como coordenador técnico da base

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a contratação de Márcio Araújo para exercer a função de coordenador técnico das categorias de base do clube.

O ex-volante tem uma longa história com o São Paulo, tendo defendido o clube tanto como jogador quanto como auxiliar técnico. Sua última passagem pelo Tricolor foi recente, entre 2019 e 2020, quando foi uma espécie de "braço direito" de Fernando Diniz, integrando sua comissão.

"É uma felicidade e responsabilidade muito grande. Sinto como se estivesse voltando para minha casa. Quando era jogador, cheguei a morar no estádio e aqui foi o lugar que abriu as portas para a minha carreira. Volto agora para uma função muito importante, que é cuidar de jovens, que estão em um período de transição como jogador e como pessoa", disse Márcio Araújo.

Como jogador, ele chegou a se notabilizar com a camisa do São Paulo por ter deixado Falcão, o Rei de Roma, considerada na época uma contratação bombástica do clube, no banco de reservas. Com a camisa tricolor ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 1986 e os Campeonatos Paulistas de 1981 e 1985.

Após sua aposentadoria, ele chegou a ser auxiliar técnico de Telê Santana no São Paulo e também no Palmeiras. No Tricolor, Márcio Araújo também comandou o time interinamente por 11 jogos.

""O São Paulo é um clube formador de atleta e de cidadão. Além da qualidade dos profissionais que trabalham no clube, Cotia tem uma estrutura maravilhosa, que ajuda demais nessa evolução. Chego motivado e com a responsabilidade de ajudar na formação de novos talentos", completou.