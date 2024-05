Estêvão marca nos acréscimos, e Palmeiras estreia na Copa do Brasil com vitória sobre o Botafogo-SP

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 2 a 1 na noite desta quinta-feira em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Rony abriu o placar para o Verdão no Allianz Parque, Patrick Brey empatou e Estêvão decidiu nos acréscimos, colocando o Verdão em vantagem na disputa por vaga nas oitavas.

Essa etapa da Copa do Brasil é decidida em jogos de ida e volta. Assim, Palmeiras e Botafogo-SP voltam a se enfrentar no dia 23 de maio, no jogo de volta, que aconteceu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19 horas (de Brasília).

Antes disso, o Verdão enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, neste domingo, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo-SP duela com o Mirassol, no Estádio Santa Cruz, pela Série B, 21 horas da próxima terça-feira.

Primeiro tempo movimentado, mas sem gols

O Palmeiras começou o jogo buscando espaço para atacar e empurrou o Botafogo-SP para seu campo de defesa. A equipe da casa teve a primeira oportunidade aos cinco minutos. Depois de cobrança de escanteio de Veiga, a bola sobrou para Lázaro, que finalizou de longe e fez Michael espalmar. Pouco depois, Aníbal tentou de longe, mas mandou para fora. O time de Ribeirão Preto respondeu em seguida, em um contra ataque. Alex Sandro finalizou e Lomba defendeu com tranquilidade.

A equipe visitante voltou a levar perigo aos nove minutos, quando criou a melhor chance do jogo. Walisson recebeu lançamento, saiu na cara de Lomba, sozinho, e acabou mandando próximo da trave, com perigo. O Alviverde voltou a incomodar o Pantera aos 11 minutos em um cabeceio de Lázaro, que obrigou o goleiro a fazer a defesa. Marcelo Lomba salvou o Palmeiras de tomar o primeiro gol aos 17 minutos. Depois de cobrança de falta, Alex Sandro finalizou de dentro da área e o goleiro palmeirense fez boa defesa.

Aos 36 minutos, o Palmeiras teve outra boa chance, Lázaro recebeu de Aníbal Moreno na esquerda e tocou no meio para Endrick, que avançava ne frente da marcação. O camisa 9 finalizou já desequilibrado e teve o chute defendido por Michael. Pouco depois, outra boa chance do Verdão. Estêvão fez boa jogada, driblando a defesa do Pantera, tabelou com Endrick e parou em defesa do goleiro.

Palmeiras abre vantagem, cede empate, mas Estêvão garante vitória

No segundo tempo, o Palmeiras teve chance claríssima de abrir o placar com Endrick, aos dez minutos. Ele avançou driblando a defesa, invadiu a área e finalizou. A bola bateu na trave e saiu em cima da linha. na sequência da jogada, Mayke cruzou na área e Rony estufou as redes. Pouco depois, Lázaro chegou bem e fez Michael espalmar para fora. Aos 21, o Botafogo-SP quase conseguiu o empate em finalização de Matheus Barbosa, mas Lomba apareceu bem e fez a defesa. A equipe visitante teve mais uma chance com Emerson Negueba, que mandou a bola raspando na trave do goleiro palmeirense.

Com 26 minutos no relógio, o Palmeiras quase empatou. Ríos bateu cruzado e Patrick Brey chegou antes para fazer o corte. A bola sobrou na área, mas Rony chutou em cima de Brey e Michael ficou com a bola na sequência. O Verdão chegou a ampliar o placar aos 32. Mayke levantou a bola na área, Rony apareceu livre e cabeceou forte para o gol. O VAR, porém, sinalizou impedimento e anulou.

O Botafogo-SP buscou o empate aos 45 minutos. Patrick Brey aproveitou cruzamento de Emerson Negueba dentro da área bateu por baixo das pernas de Marcelo Lomba. Pouco depois, nos acréscimos, Estêvão finalizou e mandou por cima do gol. Lomba ainda fez uma defesa no fim para evitar mais um gol. No último lance do jogo, Estêvão aproveitou o bom lançamento de Rômulo e decidiu o jogo, dando a vitória ao Verdão.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2 X 1 BOTAFOGO-SP

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 02 de maio de 2024 (quinta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Fernanda Kruger (Fifa-MT)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Mayke, Abel Ferreira (técnico) (Palmeiras); Paulo Gomes (técnico), Gustavo Bochecha, Lucas Dias e João Costa (Botafogo-SP)



Público: 33.010 torcedores



Renda: R$ 1.958.227,64

GOLS



PALMEIRAS: Rony (aos 11 minutos do 2°T) e Estêvão (aos 52 minutos do 2°T)



BOTAFOGO-SP: Patrick Brey (aos 45 minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Murilo e Caio Paulista (Piquerez); Aníbal Moreno (Richard Ríos), Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga (Rony); Lázaro (Rômulo), Estêvão e Endrick.



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: Michael; Walisson, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Matheus Costa, Patrick Brey, Emerson Negueba (Robinho), Matheus Barbosa (Douglas Baggio) e Gustavo Bochecha (Fillipe Soutto); Alex Sandro (João Costa) e Toró (Leandro Pereira).



Técnico: Paulo Gomes