Sousa-PB fará representação formal à CBF por arbitragem contra o RB Bragantino: "Atuação vergonhosa"

Sousa-PB e RB Bragantino empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Antonio Mariz, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta, o time paraibano informou que fará uma representação formal à CBF por conta da arbitragem da partida.

"O Sousa Esporte Clube fará uma representação formal na CBF contra a equipe de arbitragem que "mediou" o encontro diante do RedBull. Atuação vergonhosa, tendenciosa e desigual! Não podemos aceitar o que aconteceu ontem passivamente", anunciou o clube em publicação na plataforma "X".

A publicação feita pelo Sousa-PB contém um vídeo de um lance do jogo, que aconteceu aos oito minutos do primeiro tempo. Na jogada em questão, o atacante da equipe paraibana teria sido derrubado pelo defensor do RB Bragantino na área, mas o árbitro não marcou a penalidade.

O trio de arbitragem do jogo foi composto pelos gaúchos Lucas Guimaraes Rechatiko Horn, Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna. O baiano Diego Pombo Lopez estava no comando do VAR.

O Sousa-PB, que eliminou o Cruzeiro nesta Copa do Brasil, viu o RB Bragantino abrir o placar com Luan Cândido, em cobrança de pênalti ainda na primeira etapa. O lateral dos donos da casa, Jackson, foi expulso no primeiro tempo, o que dificultou ainda mais a vida da equipe no jogo. Mesmo com um a menos, o time da Paraíba conseguiu empatar na etapa final, com um golaço de falta de Junnior Batata.

As equipes voltam a se encontrar pela Copa do Brasil no dia 22 de maio (quarta-feira), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.