Zubeldía valoriza vitória dos reservas do São Paulo: 'Deram conta'

O técnico Luis Zubeldía valorizou a vitória dos reservas do São Paulo por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá pela terceira fase da Copa do Brasil. O argentino quer ver o elenco respondendo bem quando há trocas por desgaste.

Não nos esqueçamos que ficou quase um plantel, quase 11 jogadores ou mais lá em São Paulo. Era o momento de, por lesões ou para fazer alguns jogadores descansar, era o momento, este era o momento. Mas tinha que ganhar hoje. Por isso parabenizo o time. Se em algum momento o time sofre desgaste, que acho que estamos sentindo por lesões, pelo que acabamos de explicar, o elenco tem que dar conta. Como hoje. E isso, acho que pode ser a chave do sucesso de ter uma boa temporada

Confira outras respostas de Zubeldía

Resultado justo. "Estou feliz porque faz muitos anos que não viemos aqui, a esta cidade. Ganhamos, ganhamos bem. Há coisas para melhorar. Eu gostaria de ganhar 5, 6 a 1, mas acho que é um resultado justo e nos obriga a continuar melhorando. O futebol é confiança, é emocional, mas para estar com confiança e emocionalmente bem, é muito importante a ideia de jogo."

Intensidade alta. "Quando eu falo de intensidade e ritmo de jogo me refiro a ter um controle de jogo. E às vezes é mal interpretada. Relacionam com o físico, mas não é só isso. É intensidade técnica, intensidade posicional para poder ter jogadores juntos, poder ter uma boa circulação para depois ir ao ataque. O que eu estou tentando é que cada vez seja melhor. E não é fácil. Porque hoje jogamos pela Copa do Brasil, em três dias jogamos na Bahia, depois no Chile. Mas a minha ideia é que cada vez tenhamos um melhor ritmo de jogo através da segurança da bola. Para depois ser um time com mais profundidade. Isso provavelmente nos faz um time mais equilibrado. Esse é o meu único objetivo aqui. Depois, em treinamentos, eu gosto que treinem bem. Eles sabem o que é treinar bem".

Sequência para jovens. "Muito importante com essa sequência de jogo, de jogos fora de casa, o plantel, todos os jogadores. Por exemplo, hoje iniciaram 5 jogadores de casa, formados em São Paulo. E terminaram o jogo 5 jogadores formados em São Paulo. Isso é muito importante. São jovens que precisam adicionar minutos para o time e para que eles continuem crescendo".

Importância da vitória. "É importante ganhar. Fazia muitos anos que o São Paulo não vinha aqui a jogar. Agradecer aos torcedores que vieram. Hoje fizemos uma boa partida. Era importante ganhar hoje e importante colocar jogadores que não vinha jogando e descansar outros que vinham. Felicito o time, porque fizemos um bom trabalho e agradeço aos torcedores por terem vindo."