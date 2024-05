Grêmio confirma lesão de Gustavo Martins e que Jhonata Robert passará por nova cirurgia

O Grêmio informou, nesta quinta-feira, por meio de nota oficial que Jhonata Robert terá que realizar uma nova cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento é uma mastectomia parcial do menisco medial, ou seja, a retirada da parte lesada do menisco.

A operação está agendada para às 18h30 (de Brasília) dessa sexta-feira, no Hospital Moinhos de Vento, com o Dr. Geraldo Schuck e acompanhada por um dos médicos do time. Após isso, o atacante irá retomar a reabilitação com a fisioterapia do clube.

Ainda nesta quinta, o Grêmio atualizou a situação do zagueiro Gustavo Martins. Após exames, o defensor teve uma lesão muscular de grau "la" no bíceps femoral.

Fim de Jogo: Operário 0x0 #Grêmio

Ficou tudo igual em nossa primeira partida na #CopaDoBrasil2024! No próximo dia 22, a disputa pela vaga nas oitavas de final da competição será na Arena, do teu lado.

O jogador, que sentiu o desconforto no local durante o empate contra o Operário, já iniciou o processo de recuperação. Em 2024, Jhonata Robert jogou duas partidas, ao passo que o zagueiro soma 12 partidas, com dois gols.

Sem a dupla, o Grêmio foca no duelo contra o Huachipato pela quarta rodada da Libertadores. A bola vai rolar às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Chile.