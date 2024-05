'Ideia maluca que amei', diz sobrinha de Senna após homenagem em Las Vegas

Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna e CEO da Senna Brands, classificou a homenagem da Guaraná Antarctica ao ex-piloto em Las Vegas como uma "ideia maluca" — a famosa esfera gigante de Las Vegas (EUA) ganhou as cores do capacete do brasileiro na data de 30 anos da morte do ícone do automobilismo.

Foi uma ideia maluca que o pessoal da Guaraná trouxe e eu amei. É uma coisa maravilhosa, ainda mais no 1° de maio, não poderia ser uma homenagem mais especial. Só Deus mesmo para fazer essas coisas acontecerem 30 anos depois. Estou super emocionada. É um presente Bianca Senna

A esfera tem mais de 100 metros de altura e se "transformou" em um capacete gigante — o modelo, amarelo, foi usado por Senna durante sua trajetória na Fórmula 1.

O monumento recebeu a visita de turistas e até do público local, que tirou fotos e fez vídeos em meio às homenagens.