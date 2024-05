Atlético-MG continua preparação para o jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, em seu CT, o Atlético-MG finalizou mais um dia de preparação para o duelo contra o Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. Após ser poupado contra o Sport, último compromisso do Galo, em que venceu por 2 a 0, Jemerson participou normalmente das atividades.

Entretanto, o departamento médico seguiu com os atletas Rubens e Paulo Vitor. O lateral sofreu entorse no joelho esquerdo, e continua fazendo um tratamento conservador até que seja submetido a novos exames. O volante, por outro lado, passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no mês de março e segue na recuperação.

O grupo comandado pelo treinador de Gabriel Milito realizou, na maior parte do tempo, atividades na academia do clube, com foco em trabalho de recuperação e preparação física. Após isso, houve, também, um período de trabalho em campo, com alguns jogadores permanecendo na área interna.

Gabriel Milito ainda irá comandar mais um treino, na manhã desta sexta-feira, e, posteriormente, a delegação do Galo viaja para o Espírito Santo, já que o confronto diante do Fluminense ocorrerá em Cariacica.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Estádio Estadual Kleber José de Andrade, às 16h (de Brasília). Na segunda posição com oito pontos, o time de Minas Gerais tem sequência de quatro vitórias consecutivas.