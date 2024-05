Rony brinca com Estevão após vitória dramática do Palmeiras: 'Se redimiu'

O atacante Rony, autor do 1° gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP por 2 a 1 na Copa do Brasil, brincou com o colega Estevão, que definiu a vitória alviverde nos acréscimos dentro do Allianz Parque.

O camisa 10 falou ao Sportv sobre o lance em que acabou atrapalhado pelo jovem e desperdiçou uma chance de gol, que seria o segundo dos mandantes — ele não tinha o goleiro à sua frente e acertou a bola no próprio Estevão.

O que Rony disse?

Da trapalhada ao heroísmo. "Ele se redimiu fazendo o gol. Foi um lance rápido, na hora eu só tinha que chapar e ele estava lá. Graças a Deus, tivemos outra oportunidade e ele acabou fazendo."

Superação alviverde. "Está todo mundo de parabéns e feliz, foi um jogo difícil contra uma equipe que saiu só no contra-ataque."

O que Estevão disse?

Alívio. "É muito bom saber que a gente não desiste ate o final. Triste por ter tirado o gol do Rony, mas feliz por ter feito o gol da vitória."