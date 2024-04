Allan elogia esforço físico do Flamengo contra o São Paulo e projeta jogo com o Palmeiras

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 1 na última quarta-feira e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de 2024. Um dos destaques do Mengão no Maracanã foi o volante Allan, que deu entrevista à FlaTV, nesta sexta-feira, e elogiou o esforço físico da equipe.

"A torcida ajuda a gente e atrapalha o adversário, que se sente pressionado. Nossa torcida dispensa comentários. A marcação pressão foi muito boa nesse jogo. Passou por todos, o esforço físico de cada um, todos se doando ao máximo, em prol do time", analisou.

Allan também projetou a próxima partida do Flamengo, contra o Palmeiras. Ele comentou quais dificuldades o time carioca terá pela frente, tendo em vista que a rivalidade entre os clubes cresceu bastante nos últimos anos.

"Além de ser sintético, é uma equipe que vem há anos brigando por título. Cria sim uma rivalidade por ambas as partes. É aquele jogo grande, que todo mundo quer jogar. Então vamos trabalhar esses dois dias para que a gente consiga chegar bem no jogo e conseguir essa vitória", disse.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O confronto é válido pela terceira rodada do Brasileirão.

O Flamengo tem um dos elencos mais valiosos do Brasil, e Allan segue buscando seu espaço como titular de vez. Ele falou sobre sua adaptação na nova posição e da concorrência que encontra no elenco.

"Ainda estou me acostumando com essa nova função. Eu estava mais acostumado a jogar como primeiro volante, mais perto da linha de quatro defensiva. Atuar um pouco mais para frente está sendo novo, mas estou me esforçando e fazendo o meu melhor. Estou [confortável], agora é ir melhorando e evoluindo cada vez mais, estou aqui para ajudar", comentou.

"A concorrência é pesada. Todo mundo tem qualidade e quer jogar para ajudar o Flamengo. Mas o grupo é muito bom, sabemos respeitar o momento de cada um. É uma disputa saudável. Acredito que isso só beneficia o Flamengo", completou.