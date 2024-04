Torcedores do Barcelona se confundem e acertam pedras no ônibus do clube

Os jogadores do Barcelona passaram por uma situação inusitada antes da partida contra o PSG pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Torcedores do time catalão acertaram alguns objetos no ônibus que levava o elenco ao Estádio Olímpico Lluis Companys.

O que aconteceu

Os torcedores aparentemente se confundiram. No momento em que arremessaram as pedras e outros objetos, eles entoavam cânticos hostilizando o PSG.

Fumaça dificultou o reconhecimento do ônibus. As proximidades do Estádio Olímpico estavam tomadas por fumaça de sinalizadores de torcedores do Barcelona antes do jogo. Assim, a visibilidade estava baixa.

Jogadores comentaram a situação antes de entrarem no estádio. Em imagens recuperadas da transmissão da Movistar+, é possível ver o atacante Marc Guiu e o goleiro Iñaki Pena surpresos com a situação: "Acho que pensaram que era o ônibus do PSG. Com certeza", disse Guiu. Pena respondeu: "Com certeza. Eles jogaram pedras".