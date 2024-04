Maior revanche do boxe feminino é anunciada em evento Tyson x Paul

Do UOL, em São Paulo

A revanche entre a irlandesa Katie Taylor e porto-riquenha Amanda Serrano foi anunciada como luta co-principal no evento de boxe que terá Mike Tyson x Jake Paul.

O que aconteceu

O segundo confronto entre as lutadoras terá o cinturão das superleves em jogo — Serrano saltará duas categorias para o embate. O evento será realizado no dia 20 de julho, um sábado, no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA. Serão 10 rounds de dois minutos cada.

A luta é considerada a revanche mais aguardada da história da modalidade. Em 2022, Taylor saiu vitoriosa na decisão dividida em um embate que foi icônico — tendo sido eleito a 'Luta do Ano' pela revista Sports Illustrated. Ambas são referências no esporte e campeãs mundiais.

O evento será transmitido exclusivamente pela Netflix. A luta deixou ainda mais atrativo o card de Tyson x Paul, que promete ser o maior evento de boxe da história moderna.

Esta é a revanche que o mundo queria ver e estou muito feliz que, finalmente, esteja acontecendo. A primeira luta em Nova York foi obviamente uma ocasião épica e mais do que correspondeu ao investimento, e eu tenho certeza de que a revanche não será diferente. Estou ansiosa em defender meus títulos como campeã mundial indiscutível. Katie Taylor

Prometi aos meus fãs que eles veriam essa revanche depois que fizemos história em Nova York, e parece um sonho saber que Katie e eu estamos finalmente fazendo isso acontecer no maior palco possível para mostrar ao mundo o que é o boxe feminino de elite. Estou indo atrás dos cinturões dela. Acredito que ganhei a nossa primeira luta, mas não consegui na decisão do júri, então dessa vez não vou deixar para os jurados. Amanda Serrano