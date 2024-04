Fora de casa, Sporting vence Famalicão e amplia vantagem na liderança do Português

Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Famalicão por 1 a 0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Português. O gol da vitória dos visitantes foi anotado por Pedro Gonçalves.

Com o triunfo, o Sporting abriu sete pontos de vantagem em relação ao Benfica. O time lidera a competição com 77 pontos, a sete rodadas do fim. Além disso, a equipe alcançou a sétima vitória seguida no torneio.

Mesmo com a derrota, o Famalicão permaneceu na oitava posição da tabela, com 35 pontos conquistados.

Ambos os times voltam a campo neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Português. O Sporting encara o Vitória de Guimarães, enquanto o Famalicão enfrenta o Portimonense.

Superior em campo, o Sporting abriu o placar da partida aos 29 minutos da etapa inicial. Após boa jogada, Trincão encontrou Pedro Gonçalves livre na grande área. O atacante tocou na saída do goleiro e anotou o primeiro gol dos visitantes no jogo.

Atrás do marcador, o Famalicão se lançou ao ataque em busca do empate, mas o primeiro tempo acabou com vitória parcial do Sporting.

O segundo tempo contou com poucas oportunidades de gol para ambos os lados. O Sporting soube se defender e saiu de campo com três pontos importantes na caminhada rumo ao título.