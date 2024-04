Escalação: com retorno de dupla e sem James, São Paulo fecha preparação para enfrentar o Flamengo

O São Paulo está pronto para o jogo contra o Flamengo, que ocorre nesta quarta-feira, no Maracanã. Nesta manhã, a equipe encerrou a preparação para o duelo e embarcou com destino ao Rio de Janeiro. O técnico Thiago Carpini terá duas novidades entre os relacionados.

Recuperados de lesão, o atacante Ferreirinha e o lateral esquerdo Patryck estão à disposição do comandante. Já Luiz Gustavo e Moreira, em fase final de tratamento, seguem aprimorando a forma física.

Apesar de contar com retornos, Carpini terá desfalques importantes para o embate diante do Rubro-Negro. O meio-campista James Rodríguez sentiu a coxa no treino da última segunda-feira e fica de fora da partida. O colombiano se junta a Lucas, Rafinha e Wellingto Rato, também machucados.

Com o retorno de Ferreira e de Patryck, Carpini pode mudar o esquema da equipe. Ele pode manter o sistema de três zagueiros utilizado nos últimos jogos ou voltar a escalar o Tricolor com uma linha de quatro na defesa, trazendo o ala Welington de volta ao time titular.

A provável escalação do São Paulo para o duelo tem: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi (Welington); Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galoppo e Michel Araújo (Ferreirinha); Luciano e Calleri.

A delegação tricolor chega ao Rio de Janeiro ainda nesta terça-feira. O jogo contra o Flamengo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Thiago Carpini está pressionado no São Paulo. Vindo de resultados e atuações ruins, o técnico pode ser demitido em caso de uma nova derrota do time na temporada.