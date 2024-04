Diretor esportivo do Bayer Leverkusen garante futuro de Wirtz e Grimaldo para a próxima temporada

Simon Rolfes, diretor esportivo do Bayer Leverkusen, garantiu Wirtz e Grimaldo, destaques da equipe na campanha inédita da Bundesliga, permanecerão no time alemão para a próxima temporada.

"Wirtz e Grimaldo vão ficar. O Grimaldo é um grande jogador e Wirtz é um atleta chave. Tem 20 anos e uma grande mentalidade. Os torcedores gostam dele. Está há alguns anos conosco e na próxima temporada vai jogar a Liga dos Campeões pelo Leverkusen pela primeira vez. Na outra vez não conseguiu devido à lesão." afirmou, em entrevista ao jornal AS.

Rolfes ainda citou Xabi Alonso e sua metodologia de trabalho, que faz com que os jogadores evoluam e queiram permanecer. "É muito importante. O treinador tem sempre a responsabilidade do trabalho diário com a equipe. Ele é muito profissional, trabalhador. Parece construído para ganhar. Se ganha na quarta-feira, quer ganhar no domingo. Não foi uma surpresa só na Espanha, na Alemanha também. Quando chegou estávamos em 17º, não estávamos bem, mas apenas uns meses depois conseguimos terminar em terceiro lugar."

"Precisávamos de um treinador que se adequasse aos jogadores. A nossa prioridade foi o Xabi Alonso. Tínhamos referências sobre a sua personalidade. Falamos com muita gente. Tínhamos que escolher: qualidade ou inexperiência? Para mim era claro. Tínhamos jogadores com qualidade. A inexperiência podia ser corrigida com a ajuda do clube desde o início. A equipe foi melhorando.", adicionou.

O diretor esportivo concluiu falando a respeito da permanência do treinador para a próxima temporada. "Significa muito. Atraiu o interesse das melhores equipes da Europa. Ficar significa que dá valor ao nosso clube e aos nossos jogadores. Se recebemos ofertas? Ninguém nos contatou. Temos uma relação transparente com o Xabi. Se fica foi porque quis ficar."