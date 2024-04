De la Cruz minimiza gol marcado pelo Flamengo e faz autocrítica: "Creio que errei muito"

No último domingo, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Serra Dourada, na abertura do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o primeiro gol do meia De la Cruz pelo clube carioca.

De la Cruz, porém, minimizou o gol e destacou que não teve uma grande atuação, fazendo assim uma autocrítica.

"Errei muito. Sou exigente, sempre quero dar o melhor. Não sou de olhar estatística porque, para mim, são estatísticas freios. Mas você sabe internamente se jogou bem ou jogou mal. Sempre há coisas para melhorar e creio que no jogo errei muito", disse o atleta.

O uruguaio afirmou que não estava ansioso pelo gol e ressaltou a importância da vitória.

"Muito feliz pelos três pontos, também pelo gol. Estava tranquilo que em algum momento ia chegar e creio que fiz um bonito gol. Não preocupava porque o importante sempre é o rendimento da equipe. Estou me adaptando ao time, e isso é o mais importante. Chegou o gol e que ele seja muito bem-vindo", concluiu o meia.

Com De la Cruz à disposição, o Flamengo trabalha visando o confronto desta quarta-feira, contra o São Paulo, no Maracanã. A bola rola às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.