Augusto Melo desconversa sobre atrito com Rubão e diz: "Estamos preocupados com o Corinthians"

O Corinthians chegou a Caxias do Sul na noite desta terça-feira. O Timão enfrenta o Juventude, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. A bola rola às 20 horas (de Brasília) desta quarta-feira. Na chegada da delegação ao hotel, Augusto Melo, presidente do Corinthians, desconversou sobre atritos com Rubens Gomes, o Rubão, diretor de futebol do clube.

"Estamos preocupados com o Corinthians. Isso tudo é conversa, são pessoas tentando conturbar a situação. O ambiente está bom, está tudo tranquilo", disse em entrevista à ESPN.

A Gazeta Esportiva, no entanto, apurou, nos últimos dias, que houve um desgaste na imagem de Rubão, principal responsável pela contratações e renovações no Corinthians no início do ano. Em fevereiro, porém, o Corinthians contratou Fabinho Soldado, executivo de futebol, que tomou a frente do departamento do clube. Isso fez com que Rubão se distanciasse de Augusto Melo.

Nesta partida contra o Juventude, o Timão será comandado por Bruno Lazaroni, auxiliar do técnico António Oliveira. O português foi expulso após o apito final do empate contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena. Apesar de não poder estar à beira do gramado, António viajou com a delegação corintiana, e teve a atitude elogiada pelo presidente.

"Isso mostra o amor que ele tem pelo Corinthians, essa integração maravilhosa. Faz parte, aos poucos vai se corrigindo, é normal. Ele (António) e o Paulinho sempre estão juntos com o time. Contra o São Bernardo, o Paulinho, mesmo não indo para o jogo, fez questão de participar, o que mostra que o grupo está unido. O clima está muito bom", seguiu.

Para esta temporada, o Corinthians contratou onze novos jogadores (Diego Palácios, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Igor Coronado, Matheuzinho, Raniele, Rodrigo Garro, Pedro Henrique e Pedro Raul). O presidente falou da postura do clube no mercado da bola, mas reforçou que o grupo está fechado.

"O Corinthians sempre está no mercado. É um time grande, sempre estamos dispostos. Hoje temos um grupo fechado, tudo caminhando muito bem. Não estamos preocupados com isso agora", finalizou.