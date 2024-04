Rafael pede desculpa por falha no empate do Cruzeiro pela Sul-Americana: "100% minha responsabilidade"

O goleiro Rafael foi muito criticado durante o empate do Cruzeiro contra o Alianza Petrolera, da Colômbia, em 3 a 3, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul Americana, na última quinta-feira. Depois de falhar no segundo gol da equipe colombiana, o arqueiro reconheceu o erro e pediu desculpas.

"Hoje, sem dúvidas, a responsabilidade é minha e, mais uma vez, peço perdão para os meus companheiros que correram muito, que construíram o resultado e uma falha técnica, 100% minha responsabilidade. Peço perdão também ao torcedor", disse.

Mesmo antes do erro, Rafael já vinha sendo alvo de vaias dos torcedores presentes no Mineirão. O jogador também falou sobre isso.

"Sinceramente, não influenciou em nada. Eu já fui vaiado algumas vezes, fui vaiado aqui mesmo no Mineirão e sempre joguei, joguei depois e joguei antes. Então, eu não sou um cara que sou condicionado nem por elogios nem por críticas, eu sei muito bem quem eu sou. Hoje, realmente, eu deixei a desejar, hoje eu prejudiquei a equipe. A responsabilidade é 100% minha e aceito toda crítica, porque são merecidas", comentou Rafael.

O Cruzeiro abriu 3 a 0 no placar ainda no primeiro e acabou sofrendo três gols na segunda etapa. O gol de empate do Alianza Petrolera saiu no último lance do jogo. O resultado deixou a equipe mineira na 3ª posição do grupo B da Copa Sul-Americana, com dois pontos.

Agora, o Cabuloso volta a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, em casa.