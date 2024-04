Quem ameaça Flamengo e Palmeiras no Brasileirão? Colunistas debatem

Donos de seis dos últimos oito títulos brasileiros, Flamengo e Palmeiras largam novamente no Brasileirão como favoritos. Mas quem pode surpreender e brigar com a dupla pelo título? No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira debateram a questão.

Juca Kfouri: 'O que vai acontecer com Flamengo e Palmeiras na Copa América?'

Eu não arrisco coisa alguma, mas o óbvio é Flamengo, Palmeiras e Galo. Você olha a escalação, mas aí qual será o efeito das lesões, das suspensões, da Data Fifa? O que vai acontecer com Flamengo e Palmeiras na Data Fifa [Copa América]? Será que melhor serão aqueles times que não tem jogadores de seleções? Os times com elencos médios, que não tem ninguém na seleção, vão se dar bem? São todos esses Imponderáveis de Almeida.

Mauro Cezar: Galo e Inter são incógnitas, tem muita coisa para rolar

É muito cedo. O Atlético-MG tem poucos jogos com Milito, que é um bom técnico, mas eu tenho dúvida como vai ser a relação dele com esse elenco nos momentos de desgaste, vai ter uma derrota ou outra, todo mundo vai sofrer, mas o cara já chegou cortando telefone celular, uma coisa é lidar com o elenco do Argentino Juniors, jogadores com uma média de idade de 24 anos, garotada em sua maioria, e num time onde ele é o Milito lá. Aqui no Brasil, ele não tem esse peso no futebol, vai ter que construir, o começo é muito bom, mas temos que aguardar, pode ser um sucesso ou pode ser conflitante com os medalhões do Atlético-MG. O Coudet está rateando, mas o Inter fez investimentos e o time pode se acertar, é muito precoce. E o Botafogo do ano passado perdeu por conta das decisões estapafúrdias do comando do futebol, quando sai o Luís Castro, as trocas de técnico malucas, as maluquices que os caras fizeram, a Inteligência Artificial levou o Botafogo para o buraco pelo jeito, porque tinha tudo para ser campeão, mas também foi imprevisível. Tem muita coisa para rolar.

