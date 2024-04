No sacrifício, Calleri ajuda o São Paulo e alcança marca histórica pelo clube na Libertadores

O atacante Jonathan Calleri foi um dos heróis do São Paulo na vitória contra o Cobresal-CHI, na última quarta-feira, pela Libertadores, no Morumbis. O argentino participou ativamente dos dois gols marcados pela equipe.

No primeiro, o jogador recebeu belo lançamento de James Rodríguez e tocou de cabeça para o centro da área. André Silva conferiu o rebote e marcou o primeiro dele pelo time. Em seguida, foi a vez do próprio Calleri balançar as redes após o goleiro espalmar um cabeceio.

Com o tento marcado, o centroavante atingiu uma importante marca pelo clube. Ele igualou Pedro Rocha e agora é o maior artilheiro estrangeiro da história do São Paulo na Libertadores, com dez gols.

O argentino também está perto dos maiores goleadores da equipe na competição, independente da nacionalidade. Os líderes do ranking são Luis Fabiano e Rogério Ceni, ambos com 14 bolas na rede, quatro a mais que Calleri.

O camisa 9 parece ter uma relação especial com a Libertadores. Em 2016, ele conduziu o Tricolor até as semifinais da competição e encerrou como o artilheiro do torneio, com nove tentos. O time acabou sendo eliminado para o Atlético Nacional-COL, que viria a ser campeão daquela edição.

Calleri estava machucado, mas acelerou a recuperação para ficar à disposição do São Paulo contra o Cobresal-CHI. O jogador ficou entregue ao departamento médico por algumas semanas em razão de uma lesão no cisto de Baker, mas iniciou a partida como titular, no sacrifício.

Após o triunfo, o técnico Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva e afirmou que o jogador só conseguiu atuar pois "era o Calleri", se referindo ao comprometimento e a entrega do argentino no dia a dia.

Com Calleri à disposição, o São Paulo muda o foco para o início do Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe faz a sua estreia na competição diante do Fortaleza, às 21h (de Brasília), no Morumbis.