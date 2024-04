Renato Gaúcho ganha 10º título e iguala Foguinho como recordista pelo Grêmio

Com o título do Campeonato Gaúcho sobre o Juventude, alcançado neste sábado, Renato Gaúcho igualou Oswaldo Rolla, o Foguinho, como técnico mais premiado da história do Grêmio. Ambos ganharam um total de 10 troféus no comando do time tricolor.

Renato conquistou cinco títulos gaúchos (2018, 2019, 2020, 2023 e 2024), duas Recopas Gaúchas (2019 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2018), uma Copa do Brasil (2016) e uma Copa Libertadores (2017).

Com quatro passagens no comando do Grêmio (2010-2011, 2013, 2016-2021 e 2022-atual), ele acumula 499 jogos como técnico do time. Antes de brilhar como treinador, Renato alcançou status de ídolo na condição de atleta.

Oswaldo Rolla, o Foguinho, também possui dez títulos como treinador do Grêmio. Ele treinou o clube gaúcho na década de 1950, quando venceu cinco vezes o Campeonato Gaúcho e outras cinco vezes o Campeonato Citadino de Porto Alegre.

Neste sábado, de virada, o Grêmio derrotou o Juventude por 3 a 1 e ganhou o Gaúcho pelo sétimo ano seguido. O time volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Huachipato, pela segunda rodada da Copa Libertadores.