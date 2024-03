Santos se diz sem opções na capital e mandará final do Paulistão na Vila

Do UOL, em São Paulo

O Santos anunciou que jogará seu jogo da final do Paulistão na Vila Belmiro.

O que aconteceu

O Peixe divulgou uma nota confirmando seu palco como mandante "independentemente do adversário" na decisão. Após vencer o Bragantino ontem, na Neo Química Arena, o adversário na final sairá de Palmeiras x Novorizontino, que ocorre hoje, no Allianz.

O clube alegou falta de "opção de estádio na capital" paulista para realizar o jogo novamente em São Paulo, como desejava. Nesta edição, o clube já mandou partidas no Morumbi e na Neo Química Arena, e encheu as casas dos rivais São Paulo e Corinthians, respectivamente.

Na nota, o Santos explica que foi descartada a reutilização do estádio corintiano após uma conversa de hoje entre os presidentes do clube. O motivo para a decisão, segundo o Alvinegro praiano, foi que o gramado da Arena passará por um "trabalho de manutenção".

Independentemente do adversário na fase final do Campeonato Paulista de 2024, o Santos mandará seu jogo na Vila Belmiro por não ter nenhuma opção de estádios na Capital. Santos, em comunicado oficial

O que o Santos disse

Independentemente do adversário na fase final do Campeonato Paulista de 2024, o Santos mandará seu jogo na Vila Belmiro por não ter nenhuma opção de estádios na Capital.

O presidente Marcelo Teixeira deixou claro que a intenção era realizar o jogo na Capital, principalmente em razão do sucesso que foram os confrontos no Morumbis e na Neo Química Arena.

A reutilização da Neo Química Arena foi definitivamente descartada após uma conversa hoje (28) entre os presidentes Marcelo Teixeira e Augusto Melo.

O presidente do Corinthians informou que hoje foi iniciado um trabalho de manutenção do gramado, impossibilitando a cessão ao Santos para a fase final do Campeonato Paulista.