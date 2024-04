Cruzeiro x Vitória: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Cruzeiro terá pela frente o Vitória, neste domingo, às 16h (de Brasília). O jogo da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro acontece no Mineirão, em Minas Gerais.

Onde assistir: a partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

Por parte dos mineiros, o elenco, apesar de ter vencido na estreia, amargou resultados adversos nas rodadas seguintes (um empate e uma derrota). Além disso, o Cruzeiro vem apresentando uma Sul-Americana sem brilho, já que empatou os três jogos disputados até aqui.

O técnico Fernando Seabra vem buscando a melhor formação desde que retornou ao clube. Porém, a equipe segue sofrendo, principalmente no setor ofensivo.

Já o Vitória ainda tenta o primeiro triunfo desde a volta para a Série A. Além do revés em casa para o Palmeiras na estreia, o time sofreu o empate no clássico contra o Bahia após abrir 2 a 0 no placar.

Para esta partida, os baianos não terão Camutanga e Castilho, lesionados. No entanto, o atacante Janderson deve fazer sua estreia.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X VITÓRIA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 28 de abril de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CRUZEIRO: Anderson, Wesley, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Cifuentes, Mateus Vital e Matheus Pereira; Barreal e Rafael Elias



Técnico: Fernando Seabra

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Matheuzinho e Rodrigo Andrade; Osvaldo e Alejandro



Técnico: Léo Condé