Ex-Corinthians, Barletta lidera participações em gols do Sport desde estreia

Classificado na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste e finalista do Campeonato Pernambucano, o Sport vive grande fase na temporada. Entre os destaques da equipe treinada por Mariano Soso está o atacante Chrystian Barletta, ex-Corinthians.

Anunciado há pouco mais de um mês, o jogador de 22 anos é o líder em gols e participações em gols do Leão da Ilha desde a sua estreia, no dia 28 de fevereiro.

No período, Barletta disputou oito partidas pelo clube, sendo quatro como titular, e marcou quatro vezes. Além disso, acumula duas assistências. Dessa forma, demora, em média, 94 minutos para contribuir com uma bola na rede.

? Chrystian Barletta (22 anos) é o líder em gols e participações em gols do @SportRecife desde a sua estreia. ?? ?? 8 jogos (4 titular)

?? 4 gols

?? 2 assistências

? 94 mins p/ participar de gol

? 12 passes decisivos (!)

? 12 finalizações (6 no gol!)

? Nota Sofascore 7.30 pic.twitter.com/VYpZIopHhz ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 28, 2024

O atacante ainda se destaca no número de passes decisivos (12) e finalizações (12) ? metade delas no gol. Os números são do veículo especializado Sofascore.

Barletta, inclusive, foi às redes nessa quarta-feira, quando anotou o segundo gol do Sport na vitória por 3 a 0 sobre a Juazeirense, que garantiu o avanço no primeiro lugar da chave na Copa do Nordeste. Agora, o time pernambucano enfrenta o Ceará nas quartas de final.

Antes da definição de data e horário do confronto pelo torneio regional, o Leão da Ilha entra em campo pelo primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Pernambucano, contra o rival Náutico. A bola rola às 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).