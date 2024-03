Diego Costa se adapta rápido e tem bom desempenho pelo Grêmio; veja números

Diego Costa precisou de pouco tempo para se firmar no Grêmio. O atacante foi anunciado no dia 8 de fevereiro e já soma ótimos números com a camisa tricolor.

Até o momento, são quatro aparições e cinco bolas na rede. Segundo dados do Sofascore, ele precisa de apenas 60 minutos em campo para marcar um gol. Além disso, soma 13 finalizações, sendo seis no alvo, precisa de 2,6 arremates para vazar os goleiros, sofreu 13 faltas e um pênalti.

Com o bom desempenho, Diego Costa nem deixou a torcida do Grêmio sentir saudades de Luis Suárez. O atacante uruguaio se destacou ao longo de 2023, mas decidiu partir para o futebol dos Estados Unidos no começo deste ano para atuar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami.

Mais do que isso, Diego Costa ajudou o Grêmio a chegar em mais uma decisão de Campeonato Gaúcho. Após eliminar o Caxias na semifinal, o time encara o Juventude na grande decisão em busca do sétimo título seguido do torneio.

O primeiro jogo da final está marcado para este sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.