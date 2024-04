JP Chermont se deslumbra com crescimento no Santos e ganha elogios de Carille: "Futuro brilhante"

A temporada de 2024 vem sendo especial para o jovem JP Chermont. O lateral direito está ganhando cada vez mais espaço no time profissional do Santos. Nesta sexta-feira, ele foi titular e marcou um gol na vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, fora de casa, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não consigo dizer em palavras. É algo que eu sonho desde quando cheguei ao clube, com 12 anos. É uma emoção muito grande. Não sabia nem para onde ir. Fui com meus amigos, depois para a torcida. É muito gratificante poder ajudar o meu clube, que sempre me ajudou. Tenho orgulho demais disso", disse.

O jogador de 18 anos foi promovido neste ano, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior e em um torneio amistoso no Catar. Ele já soma sete partidas na equipe de cima, sendo duas entre os titulares.

"Eu creio que tenho muito a evoluir, como todos. Estou evoluindo bastante e fico muito feliz de ajudar. Estou indo bem. Esse grupo me acolheu muito bem desde que eu cheguei. Eles sempre me incentivam. Não tem um que me deixa para trás, sem exceção. Isso é motivo de orgulho. O apoio deles é fundamental e eu trabalho bem o meu mental", contou.

JP Chermont, aliás, também ganhou elogios do técnico Fábio Carille. Após o triunfo sobre o Avaí, o comandante fez questão de exaltar o Menino da Vila.

"Acompanho o JP Chermont desde a Copinha. É um jogador com um futuro brilhante. Esses jogadores jovens tem que aproveitar esse grupo com jogadores experientes. Caras que já viveram tanta coisa, Gil, João, Pituca, Giuliano, Furch, Guilherme... Esses jovens tem que aproveitar e aprender. O Chermont. além de ser um bom jogador, tem uma cabeça ótimos e isso vai fazer com que ele cresça ainda mais", analisou.

Com o êxito na Ressacada, o Santos pulou provisoriamente para a primeira colocação da Segunda Divisão, com seis pontos, assim como Sport e Operário-PR, que perdem no saldo de gols.

O Peixe volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B.

"Temos que ter o pé no chão, saber que é só o começo e ir em busca do nosso objetivo de colocar o Santos no lugar que ele merece estar", finalizou JP Chermont.