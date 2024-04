Contra o Palmeiras, São Paulo pode ter maior sequência de vitórias em 2024

Após a saída do técnico Thiago Carpini, o São Paulo emendou uma sequência de duas vitórias consecutivas, contra Atlético-GO e Barcelona, do Equador. A equipe, então, ganhou um respiro até o próximo compromisso.

Uma série como essa aconteceu apenas uma vez na temporada, quando o Tricolor bateu na sequência Portuguesa e Corinthians. Esse foi até então o melhor momento do time em 2024, com a quebra do tabu na Neo Química Arena e a conquista da Supercopa sob o Palmeiras no duelo seguinte.

Após isso, o São Paulo acumulou quatro vitórias, cinco derrotas e quatro empates. A queda de desempenho e a série negativa resultaram na demissão de Carpini.

Esses são os próximos jogos do Tricolor: ? 29/04 (segunda), 20h

? Palmeiras

? MorumBIS

? Brasileirão

? Premiere ? 02/05 (quinta), 19h30

? Águia de Marabá

? Mangueirão

? Belém (PA)

? Prime Video ? 05/05 (domingo), 16h

? Vitória

? Barradão

? Salvador (BA)

?... pic.twitter.com/wAAvikjVXp ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2024

Contra o Palmeiras, o clube do Morumbis pode virar a chave e conquistar a terceira vitória seguida, o que ainda não aconteceu em 2024. No ano, o time empatou os dois Choques-Reis, sendo a final da Supercopa vencida nos pênaltis.

O clássico está agendado para acontecer às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, na casa são-paulina. Essa será a estreia do técnico Zubeldía no Brasileirão.