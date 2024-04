Cuiabá x Atlético-MG: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Cuiabá e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. As duas equipes chegam para a partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em momentos distintos.

Onde assistir: A partida terá transmissão do canal fechado Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

????? Último trabalho antes da viagem pra Cuiabá, palco do jogo de amanha, pelo @Brasileirao! pic.twitter.com/INqmwdVfeK ? Atlético (@Atletico) April 26, 2024

Os donos da casa não fazem bom início de Série A. O Cuiabá foi derrotado nas duas vezes que foi a campo. Além disso, a equipe vem de tropeços na Copa Verde e Sul-Americana. Para está partida, o Cuiabá terá o retorno de Deyverson. O jogador chegou a ser afastado após suposto caso de indisciplina.

Do outro lado, o Atlético-MG chega embalado para o confronto. Os mineiros ainda não perderam no Brasileiro e estão com 100% na Libertadores.

O técnico Gabriel Milito pode preservar alguns titulares para o jogo. Isso porque o Galo terá duelo contra o Sport, na terça-feira, pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:



CUIABÁ X ATLÉTICO

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 27 de abril de 2024, sábado



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)



VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Gabriel; Rikelme, Denílson, Lucas Fernandes e André Luís; Derik e Deyverson



Técnico: Luís Fernando Iubel

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Allan Franco, Gustavo Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito