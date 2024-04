Raissa Machado fala sobre depressão após Paralimpíadas e define objetivo para Paris

Uma das esperanças brasileiras de medalha, Raissa Machado foi prata nas Paralimpíadas de Tóquio no lançamento de dardo. Ainda assim, depois do ápice da carreira, ela teve que enfrentar outro adversário duro: a depressão.

De acordo com Raissa, a doença aconteceu após a participação nos Jogos devido a uma falta de objetivo, o que acontece com diversos atletas após o término do ciclo.

"Venho de depressão também, porque após as Paralimpíadas ninguém fala muito abertamente sobre isso, mas, nós atletas, quando a gente chega lá fica meio perdido, porque conseguiu a meta. Você precisa ter outra meta. É como se a gente precisasse todos os dias de uma inspiração", disse.

A busca por ajuda psicológica foi uma oportunidade para que ela se conhecesse melhor e chegue mais forte para Paris.

"A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido atrás de uma psicóloga. Além disso, uma mulher negra que iria me ajudar a entender o que estava passando por dentro de mim. Eu tive várias cicatrizes, eu sofri muito preconceito quando eu era mais novinha. E isso vai fazer total diferença nas Paralimpíadas de Paris 2024, que vai ser incrível", completou.

Raissa Machado, por fim, tem a meta de superar o desempenho em Tóquio e terminar no lugar mais alto do pódio em Paris 2024.

"Agora, eu acho que eu tenho maturidade o suficiente e consigo entender que agora a gente precisa do ouro no lançamento de dardos. Depois de seis meses das Paralimpíadas, eu bati o recorde mundial e com a marca eu era ouro. Então, eu acho que é tudo no planejamento de Deus e a gente precisa respeitar o momento", finalizou.

Após a prata, Raissa Monteiro seguiu como um dos destaques da modalidade, sendo a detentora do recorde mundial. O ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e a prata no lançamento de dardo no Mundial Paris 2023 são os seus principais feitos neste ciclo.