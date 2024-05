Corinthians deve adiar mais uma vez a exposição do relatório da Ernst & Young

A apresentação dos relatórios fornecidos pela consultoria da Ernst & Young ao Corinthians deve ser adiada mais uma vez.

O presidente do Timão, Augusto Melo, chegou a prometer que a divulgação aconteceria no dia 9 de maio, esta quinta-feira, mas a Gazeta Esportiva apurou que a exposição aos torcedores e à imprensa deve ser postergada pelo clube.

Conforme apurou com exclusividade a reportagem, os relatórios da consultoria feita pela Ernst & Young ainda estão sendo analisados. E a "semana da transparência" deve se tornar também "o dia da transparência", como uma manifestação única dos dirigentes.

Augusto Melo passou pela zona mista do Nabi Abi Chedid após a derrota corintiana para o Red Bull Bragantino, há pouco mais de duas semanas, e disse que externaria "muitas coisas" sobre a gestão no dia 9 de maio.

Caso se confirme, não será a primeira vez que a divulgação da conclusão da consultoria será adiada. Inicialmente, ela estava prevista para acontecer em abril, mas tem sido jogada para frente desde então.

Ao contrário do que muitas pessoas entenderam, a Ernst & Young não fará a auditoria das contas do clube neste momento.

Assim como explicou a nota oficial do anúncio da parceria, dia 4 de janeiro, a Ernst & Young entrará neste processo "como empresa responsável por projetos de consultoria e planejamento estratégico do clube para os próximos três anos. A empresa vai assessorar o clube em diversos pilares estratégicos (...)".

Apesar de também executar auditorias no mercado, no Corinthians, a Ernst & Young vai oferecer uma consultoria, uma assessoria para estabelecer metas e parâmetros, além de analisar contratos e desenhar a situação do clube. As execuções das sugestões dadas pela empresa dependerão das ações dos diretores de Augusto Melo.

O Corinthians pode, sim, no futuro, tentar contratar a Ernst & Young para auditar as contas do clube. Empresas deste porte, no entanto, costumam aceitar este envolvimento com clubes de futebol após, no mínimo, dois ou três anos de parceria e consultoria.