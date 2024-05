Palmeiras goleia São Paulo e mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão sub-20

O Palmeiras manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro sub-20 ao vencer o São Paulo por 5 a 1 em duelo válido pela sexta rodada, no CFA Laudo Natel, em Cotia. Luighi, Allan, Benedetti, Riquelme Fillipi e Antônio Marcos fizeram para o Verdão, enquanto Paulinho marcou para o Tricolor.

Com este resultado, o Verdão segue na liderança com 18 pontos, enquanto o São Paulo se mantém com um único ponto, ocupando a 19ª colocação na tabela.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão sub-20 na próxima semana. Na quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, às 15 horas (de Brasília). O duelo é válido pela sétima rodada da competição. Já o São Paulo duela com o Cruzeiro, na quinta-feira, às 19 horas, no CT Laudo Natel, em Cotia.

Brasileiro Sub-20: Fim de jogo #SPFCxSEP (1-5) ? Paulinho pic.twitter.com/nYQX5GlQ33 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 8, 2024

O Palmeiras abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo. Luighi recebeu cruzamento na área e ajeitou de cabeça para Thalys, que dominou e finalizou em cima da marcação. Ele tentou no rebote, mas foi derrubado. Luighi ficou com a sobra e mandou no canto de Felipe Preis. O Tricolor chegou a empatar aos 15 minutos, com Igor, depois de uma bola na trave, mas o bandeirinha anotou o impedimento na jogada.

Aos 19 minutos, as Crias da Academia ampliaram o marcador. Luighi recebeu na esquerda, avançou pela marcação e finalizou. O goleiro fez a defesa parcial e a bola sobrou para Allan, que só empurrou para o fundo das redes. O São Paulo diminuiu o prejuízo aos 21 minutos. João Gabriel brigou pela bola na área, Paulinho aproveitou e fez para o Tricolor.

O Verdão fez o terceiro aos 23. Depois de cobrança de escanteio na área, Benedetti aproveitou a sobra da bola na área e cabeceou para o gol. Dez minutos depois, Riquelme Fillipi fez o quarto. Arthur cruzou na área, a defesa são-paulina não conseguiu fazer o corte e o camisa 7 ficou livre na área para ampliar o placar. Nos acréscimos, Patrick mandou na área e Antônio Marcos balançou a rede do Tricolor, dando números finais ao jogo.