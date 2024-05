Maior pé-frio do futebol? Kane aumenta fama com seca inédita do Bayern

Harry Kane mudou de time visando levantar a primeira taça na carreira, mas segue com sua sina de não ter um título profissional.

O que aconteceu

O atacante inglês não tem mais chances de ser campeão com o Bayern de Munique nesta temporada. Sem o título do Campeonato Alemão, os Bávaros tinham como última chance a Liga dos Campeões para levantar uma taça. No entanto, o Real Madrid frustrou as esperanças com a virada desta quarta (8).

É a primeira vez desde a temporada de 2011/2012 que o time alemão não se sagra campeã de nenhum torneio. A equipe empilhou títulos desde então, mas voltou a passar em branco no seu primeiro ano com o novo camisa 9.

Kane mudou de time em agosto de 2023 após dez anos de jejum de conquistas no Tottenham. O artilheiro de 30 anos fazia a sua parte, mas não conseguia que seu time fosse campeão.

O histórico fez com que ele tivesse fama de pé frio, que aumentou agora com a seca inédita do Bayern. O jejum de título do clube ocorre em uma temporada que Kane fez 44 gols em 45 jogos com a camisa da equipe.