Vini Jr fala sobre Bola de Ouro e vê entrevista ser invadida por Bellingham

Eleito melhor da partida em Real Madrid 2x1 Bayern de Munique, jogo de volta da semifinal da Champions League, Vinicius Júnior, viu sua entrevista à TNT Sports ser "invadida" pelo inglês Bellingham, que brincou com o companheiro de equipe antes de deixar a sessão. O atacante também falou sobre o prêmio da Bola de Ouro.

O que aconteceu

Vini falava sobre seleção brasileira quando se surpreendeu com a aparição do colega, que invadiu a sessão e brincou com o atacante.

Bellingham e outros atletas ensaiaram algumas palavras em português longe dos microfones e foram elogiados tanto pelo colega quanto por Tati Mantovani, repórter da TNT.

O que mais Vini falou?

Virada épica. "A gente trabalha por toda a temporada para ganhar a Liga. Já ganhamos a liga, agora temos um tempinho para pensar na final. É um prêmio a todos os jogadores."

Joselu. "É um premio dele também porque sempre trabalhou para fazer o melhor pelo time e nunca reclamou por não jogar. Isso mostra a força do nosso grupo, que trabalha muito.

Título daria Bola de Ouro? "Eu quero ganhar a Champions com esse elenco, conquistar grandes coisas na temporada e poder fazer o melhor pela equipe. Todo mundo fala da Bola de Ouro. Se tiver que ser, será no tempo certo."

Seleção brasileira. "É complicado jogar na seleção. Foram muitos jogadores que passaram pela seleção, e alguns querem que a gente joguei no nível de jogadores gigantes. É uma outra geração. A gente está tentando se adaptar o mais rápido possível para fazer o Brasil voltar. Temos que ter união, como temos no Real com a torcida e com jogadores."