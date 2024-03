'Confio no caráter do Gabigol', diz Diego Ribas sobre atacante do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Ex-meia do Flamengo, Diego Ribas disse confiar no caráter de Gabigol ao ser perguntado sobre a suspensão do jogador pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD).

Hoje comentarista da Globo, Diego participou do Futsummit, evento no Rio que reúne figuras do futebol, dos negócios e do entretenimento.

"Acredito que possa ter acontecido algum erro de comportamento, alguma coisa. Não me aprofundei. Conheço o Gabi, confio muito no caráter do Gabi. Eu tenho certeza que ele não fez nada para mascarar qualquer tipo de coisa, qualquer substância proibida. Porque definitivamente ele não ingeriu substância proibida. É importante colocar isso na balança e que essa situação seja resolvida logo", avaliou Diego.

O caso Gabigol

O atacante foi punido com dois anos de suspensão por tentativa de fraude a exame de doping.

A pena, no entanto, começa a valer a partir do dia em que a testagem aconteceu: 8 de abril de 2023.

Assim, Gabigol, no momento, está impedido de jogar até abril de 2025, quando o contrato atual com o Flamengo já terá se encerrado.

A defesa do jogador vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, e tenta efeito suspensivo.